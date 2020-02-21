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Зеленський утворив тимчасову робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я

Новини » Політика     21.02.2020 - 21:55
Зеленський утворив тимчасову робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ № 55/2020 президент підписав 21 лютого

Президент України Володимир Зеленський утворив тимчасову робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

В указі №55/2020, який президент підписав 21 лютого, зазначається, що робоча група має до 1 березня 2020 року проаналізувати перебіг реформування системи охорони здоров'я України. Зокрема, щодо реалізації держгарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної допомоги та готовності закладів охорони здоров'я до реалізації цих гарантій для інших видів меддопомоги.

За результатами аналізу робоча група має внести пропозиції щодо подальшого реформування вітчизняної медицини: щодо фінансування, удосконалення системи підготовки та безперервного професійного розвитку лікарів, інших медичних працівників, підвищення рівня їхньої заробітної плати, наукового супроводу системи охорони здоров'я.

Робоча група може запитувати та одержувати в установленому порядку від допоміжних органів та служб необхідну інформацію, документи й матеріали і запрошувати на свої засідання їхніх представників та експертів з відповідних питань.

Очолив робочу групу голова Комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. До її складу також увійшли такі досвідчені лікарі, як Ілля Ємець, Борис Тодуров, Андрій Безносенко, Олександр Усенко, представники різних медичних закладів та профільних вишів.

Зеленський утворив тимчасову робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'яНагадаємо, Кабінет міністрів затвердив план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги. За словами прем'єра Олексія Гончарука, затверджений план передбачає введення нового алгоритму догоспітального розподілу викликів екстреної допомоги.

Раніше міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомила, що другий етап медичної реформи почнеться 1 квітня 2020 року.

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