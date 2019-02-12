Обвинуваченому у держзраді перекладачеві Гройсмана продовжили арешт

Станіславу Єжову продовжили арешт на два місяці

Голосеевский районный суд города Киева продлил арест экс-переводчику премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение его адвоката Валентина Рыбина, опубликованное в Facebook.

Адвокат сообщил, что Ежову продлили арест на 2 месяца.

"Суд выслушал участников процесса, вышел в совещательную и ожидаемо продлил застенок на очередные 60 суток, после чего продолжил исследование доказательств обвинения", - написал адвокат.

По его словам, следующее заседание суда состоится 5 апреля 2019 года.

Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники Службы безопасности задержали агента российских спецслужб в Секретариате Кабинета министров Украины. Им оказался Станислав Ежов. 22 декабря 2017 года суд избрал Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 февраля.

Как писало РБК-Украина, в конце августа 2018 года Ежов заявил, что доказательства прокуратуры не доказывают его вину. Добавим также, что адвокат Валентин Рыбин заявил, что его обвиняемый разглашал информацию, которая не является гостайной.