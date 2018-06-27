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Обвинувачена у розголошенні доповіді про втручання РФ у вибори США визнала провину

НовиниПолітика    27.06.2018 - 04:54
Фото: Ріаліті Лі Віннер (foxnews.com)
Фото: Ріаліті Лі Віннер (foxnews.com)

Ріаліті Лі Віннер пішла на угоду зі слідством

Колишній працівник Агентства національної безпеки США Ріаліті Лі Віннер, обвинувачена у витоку секретної інформації журналістам, визнала себе винною. Про це повідомляє Fox News.

Як повідомляється, Ріаліті Лі Віннер пішла на угоду зі слідством. Крім того, їй загрожує можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк 63 місяці і три роки умовного ув'язнення.

Так, Віннер була арештована в червні 2017 року за підозрою в передачі секретного звіту з інформацією про втручання Росії у президентські вибори 2016 року ЗМІ. Її звинувачують за статтею про шпигунство з крадіжкою і публікацією секретних даних з держустанови.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет палати представників Конгресу США розсекретив частину доповіді по справі про втручання Росії у вибори президента США.

Відзначено, що більш ніж на 200 сторінках документа містяться твердження про те, що Росія з 2015 року вела кампанію по підриву президентських виборів США, зокрема, Москва втручалася у вибори з допомогою кібертатак, соціальних мереж, посередників і державних ЗМІ.

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Теги публікації: Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, выборы, доклад  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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