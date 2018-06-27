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Обвиняемая в разглашении доклада о вмешательстве РФ в выборы США признала вину

НовостиПолитика    27.06.2018 - 04:54
Фото: Риалити Ли Виннер (foxnews.com)
Фото: Риалити Ли Виннер (foxnews.com)

Риалити Ли Виннер пошла на сделку со следствием

Бывший работник Агентства национальной безопасности США Риалити Ли Виннер, обвиняемая в утечке секретной информации журналистам, признала себя виновной. Об этом сообщает Fox News.

Как сообщается, Риалити Ли Виннер пошла на сделку со следствием. Кроме того, ей грозит возможное наказание в виде лишения свободы на срок 63 месяца и три года условного заключения.

Так, Виннер была арестована в июне 2017 года по подозрению в передаче секретного отчета с информацией о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года СМИ. Ее обвиняют по статье о шпионаже с кражей и публикацией секретных данных из госучереждения.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет палаты представителей Конгресса США рассекретил часть доклада по делу о вмешательстве России в выборы президента США.

Отмечено, что более чем на 200 страницах документа содержатся утверждения о том, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов США, в частности, Москва вмешивалась в выборы с помощью кибертатак, социальных сетей, посредников и государственных СМИ.

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Теги публикации: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, выборы, доклад  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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