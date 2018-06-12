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Обвинувальний акт стосовно голови Держаудитслужби призначено до розгляду по суті, - САП

НовиниПолітика    12.06.2018 - 13:59
Фото: голова Державної аудиторської служби України Лідія Гаврилова (УНІАН)
Фото: голова Державної аудиторської служби України Лідія Гаврилова (УНІАН)

Очільнику держоргану інкримінується незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації

Солом’янський районний суд міста Києва вчора, 11 червня, в підготовчому засідання відхилив клопотання сторони захисту і призначив до розгляду по суті обвинувальний акт стосовно голови Державної аудиторської служби України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на сторінці у Facebook.

Так, керівнику держоргану інкримінується незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації (ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Кримінального кодексу України).

За версією детективів Національного бюро, голова Державної аудиторської служби впродовж 2015-2017 років отримала у власність активи на загальну суму майже 10 млн гривень. Законність підстав набуття власності не підтверджена доказами, а їхня вартість значно перевищує законні доходи посадовця.

"На переконання слідства, голова Держаудитслужби внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 рік (понад 2,86 млн грн) та 2016 рік (понад 4,67 млн грн). Слідство вважає, що посадовець вдалася до таких дій умисно, ймовірно, з метою приховування від відповідних державних органів та громадськості свого реального майнового стану та всього наявного у неї та членів її сім’ї майна", - йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт щодо посадовця був скерований до суду прокурорами САП 30 березня 2018 року.

Зазначимо, посаду голови Державної аудиторської служби України, починаючи з грудня 2015 року, обіймає Лідія Гаврилова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової.

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Теги публікації: коррупция, САП, Государственная аудиторская служба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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