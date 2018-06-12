Обвинительный акт в отношении главы Госаудитслужбы назначено к рассмотрению по существу, - САП

Руководителю госоргана инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации

Соломенский районный суд города Киева вчера, 11 июня, в подготовительном заседания отклонил ходатайство стороны защиты и назначил к рассмотрению по сути обвинительный акт в отношении председателя Государственной аудиторской службы Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на странице в Facebook.

Так, руководителю госоргана инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации (ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины).

По версии детективов Национального бюро, председатель Государственной аудиторской службы в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн гривен. Законность оснований приобретения собственности не подтверждена доказательствами, а их стоимость значительно превышает законные доходы чиновника.

"По мнению следствия, председатель Госаудитслужбы внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации за 2015 год (более 2,86 млн грн) и 2016 год (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что чиновник прибегла к таким действиям преднамеренно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт в отношении чиновника было направлено в суд прокурорами САП 30 марта 2018 года.

Отметим, должность председателя Государственной аудиторской службы Украины, начиная с декабря 2015 года, занимает Лидия Гаврилова.

Напомним, ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой.