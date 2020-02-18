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Звинувачення проти командира ВСУ за побиття до смерті солдата направили в суд

Новини » Суспільство     18.02.2020 - 11:48
Звинувачення проти командира ВСУ за побиття до смерті солдата направили в суд
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Командир ВСУ побив до смерті солдата в липні 2016 року

Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури Донецького гарнізону завершила досудове розслідування стосовно командира підрозділу однієї з військових частин Збройних сил України, який побив до смерті підлеглого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що стосовно командира ВСУ направили до суду обвинувальні акти за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 121 КК України) та перевищення військовою службовою особою влади (ч. 4 ст. 426-1) КК України.

"За версією слідства, в липні 2016 через невдоволення виконанням підлеглим обов'язків військової служби, командир підрозділу побив солдата, і він помер у госпіталі", - повідомили в ОГП.

Також правоохоронці перевірили версію можливої упередженості командуванням частини при проведенні ними службового розслідування. Даний факт не підтвердився.

Нагадаємо, влітку 2019 року ДБР завершило розслідування стосовно командира взводу Нацгвардії, який побив двох солдатів в Полтавській області. В результаті побиття солдата розірвалася селезінка.

Також РБК-Україна писало, що в червні 2019 року президент України Володимир Зеленський зажадав провести розслідування випадків самогубств військовослужбовців.

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