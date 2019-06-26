Зеленський зажадав розслідувати випадки самогубства військових

Фото: зустріч Володимира Зеленського з сім'ями військових (president.gov.ua)

Володимир Зеленський взяв питання під особистий контроль

Президент України Володимир Зеленський зажадав провести розслідування випадків самогубств військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Як повідомляється, президент зустрівся з сім'ями військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії, які в різні роки загинули за підозрілих обставин і яких слідчі органи визнали самогубцями.

Родичі загиблих відзначали, що смерть їх рідних намагаються видати за самогубство незважаючи на те, що в деяких випадках на тілах були виявлені сліди побиття, вогнепальних поранень. Також в окремих справах є свідки вбивства і навіть відомі імена тих, хто його вчинив.

Володимир Зеленський взяв питання під особистий контроль і дав відповідне доручення заступнику керівника Офісу президента України Руслану Рябошапке.

"Я буду вимагати від ДБР, Національної поліції, органів прокуратури та інших правоохоронних органів максимально оперативно і об'єктивно розслідувати загибель кожного воїна", - заявив Зеленський.

За даними офіційної статистики ЄРДР за станом на 1 квітня 2018 року за час проведення АТО щонайменше 554 особи вчинили самогубство.

Крім того, у Міністерстві оборони України заявили, що 30% суїцидів в армії відбувається в АТО.