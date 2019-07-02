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Командир взводу Нацгвардії сильно побив солдата

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 15:33
Командир взводу Нацгвардії сильно побив солдата
Фото: будівля ДБР (РБК-Україна)

Командир побив солдата до розриву селезінки

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування стосовно командира взводу Нацгвардії, який сильно побив солдата в Полтавській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Побиття сталося ще в березні. Командир взводу спочатку вдарив двох солдатів у область грудної клітки. Як повідомляється, в той же день, командир завдав удар ногою одному з раніше побитих солдатів. У солдата через це розірвалася селезінка.

"Згодом, в цей же день, одному з раніше побитих солдат командир завдав удару в ліву частину тулуба вже ногою, чим завдав солдату тілесні ушкодження у вигляді травми живота з розривом селезінки та внутрішньочеревною кровотечею. Травмований орган довелося видаляти хірургічним втручанням", - повідомили в ДБР.

Судово-медична експертиза показала, що ці травми кваліфікуються як тяжкі тілесні ушкодження.

За результатами попереднього розслідування до суду направлено обвинувальний висновок щодо командира взводу. Зазначимо, зараз він заарештований без права внесення застави. Йому загрожує від 7 до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, тиждень тому в місті Васильківка Запорізькій області група молодих людей жорстоко побила і обікрала двох поліцейських.

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