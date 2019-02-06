Обвинувачення просить для Зайцевої та Дронова по 10 років в'язниці

Наступне засідання призначено на 11 лютого

Прокурор просит суд обвиняемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву и Геннадия Дронова лишить свободы сроком на 10 лет, а также лишить водительских прав на 3 года. Такое требование представитель обвинения объявил 6 февраля во время заседания Киевского районного суда Харькова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

Следующее заседание суд назначил на 11 февраля.

Отметим, 18 октября 2017 года в центре Харькова столкнулись внедорожник Lexus RX, которым руководила Елена Зайцева, и Volkswagen, за рулем которого был Геннадий Дронов. В результате ДТП погибли шесть человек и еще пять получили ранения. Сейчас оба водителя находятся на скамье подсудимых. Судебное разбирательство продолжается.

Как писал Styler, сегодня в Киевском районном суде города Харькова прошли прения по делу о смертельном ДТП.

Прокурор Блохин ходатайствовал о том, чтобы оставить обвиняемых под стражей. Адвокат Зайцевой заявила, что рисков нет, состояние ее подзащитной не позволит ей прятаться от правосудия.

В свою очередь адвокат Дронова попросил более меру пресечения, так как у подсудимого дома старенькая мать, за которой ухаживают соседи. Дронов эту информацию подтвердил и попросил домашний арест с электронным браслетом.

Ранее, 19 декабря 2018 года, суд продлил меру пресечения в виде содержание под стражей без залога виновникам ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадия Дронову до 16 февраля 2019 года.