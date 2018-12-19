Суд залишив Зайцеву і Дронова під арештом

Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Зайцеву і Дронова залишили під арештом до 16 лютого 2019

Київський районний суд Харкова сьогодні, 19 грудня, продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без застави винуватцям ДТП у Харкові Олені Зайцевій та Геннадію Дронову до 16 лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Харьков.UA.

Наступне засідання відбудеться завтра, 20 грудня. Зокрема, на ньому суд заслухає клопотання адвоката Дронова Сергія Перепела і експертів, які не прийшли на засідання сьогодні.

Зазначимо, що на суді в середу хотіли заслухати фахівців Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які повинні визначити була Зайцева під дією наркотичних засобів за кермом.

"Дати достовірну оцінку, була Зайцева в стані наркотичного сп'яніння, або під впливом медичних препаратів, не представляється можливим", - зачитав висновок експертів суддя Віктор Попрас.

Нагадаємо, суд у справі смертельної аварії в Харкові призначив додаткову експертизу стосовно обвинуваченої Олени Зайцевої.