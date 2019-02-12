Обвинувачення просить арештувати поліцейського, який бив ногами активістів

Офіційно Мельников обіймає посаду старшого оперуповноваженого

Сторона обвинения в Печерском райсуде требует Василию Мельникову, которого подозревают в превышении служебных полномочий при задержании активистов в Киеве, избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в ходе заседания сообщил представитель обвинения по делу, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, официально Мельников занимает должность старшего оперуполномоченного.

"Мельников В.Н. с целью недопущения активистов в участок, действуя вопреки требованиям статей о Нацполиции, и будучи ознакомленным с положениями, находясь в коридоре здания, являясь представителем власти, действуя умышленно, нанес два удара ногой в спину активисту. Продолжая свои действия, сразу вышел за активистом, оскорбляя личное достоинство потерпевшего, нанес 4 удара по голове и рукам потерпевшего, который на то время уже лежал на асфальте. Согласно справки из больницы, у активиста обнаружены ушиб мягких тканей", - рассказал прокурор.

Прокурор отметил, что выдвинутое полицейскому подозрение обосновано рядом собранных следствием материалов.

"По результатам расследования, Мельникову сообщено о подозрении 9 февраля. Наличие обоснованного подозрения подтверждается протоколами допроса потерпевшего, справкой из больницы, видеофайлами событий", - добавил он.

Сторона обвинения просит избрать подозреваемому старшему оперуполномоченному Мельникову жесточайшую меру пресечения.

"Сторона обвинения считает, что следует избрать Мельникову жесточайший меру пресечения - содержание под стражей", - отметил прокурор.

В свою очередь сторона защиты просит отпустить под личноеобязательство оперуполномоченного.

"Мельников находится на стационарном лечении с 10 февраля. Хочу отметить, что он состоит в браке и имеет ребенка. Состав преступления, предусмотренный ст 365, предусматривает совершение действий , которые привели к тяжелым последствиям, чего не было", - заявил адвокат Мельникова.

По словам адвоката, Мельников Василий имеет исключительно положительные характеристики.

"Прошу избрать подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства", - добавил адвокат.

Отметим, сегодня, 12 февраля, в Печерском суде Киева начался суд над полицейским Василием Мельниковым, которого подозревают в превышении служебных полномочий при задержании активистов.

Напомним, в субботу, 9 февраля, в Киеве состоялась потасовка с участием полицейских и активистов. Один из сотрудников правоохранительных органов избил активистов в ходе событий в Подольском райотделе полиции. До этого активистов задержали на митинге за баннер с надписью "Кто заказал Катя Гандзюк".

В ночь на 10 февраля 22 активистов отпустили. По словам адвоката Виктора Мороза, подозрения ни одному активисту еще не вручены. Срок для вручения подозрений истекает завтра, 13 февраля.