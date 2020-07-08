Звинувачення відмовилося від запобіжного заходу для Порошенка

Прокурори відмовилися від запобіжного заходу для п'ятого президента України Петра Порошенка. Генеральний прокурор Ірина Венедиктова вирішила завершити досудове розслідування у справі про призначення першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У зв'язку з завершенням розслідування обирати запобіжний захід Порошенко не потрібно.

За словами прокурора, продовження розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу є недоцільним.

При цьому Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання слідства і продовжив до 10 жовтня терміни попереднього розслідування по даній справі.

Зазначимо, Петро Порошенко підозрюється в тому, що у 2018 році наказом схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божока до перевищення нею влади та службових повноважень.

10 червня п'ятого президента України оголосили про підозру у Державному бюро розслідувань.

Після цього Божок просив тимчасово відсторонити його від повноважень заступника глави МЗС у зв'язку з розслідуванням справи проти п'ятого президента.

Нагадаємо, у Печерському районному суді продовжили обирати запобіжний захід для Порошенка.

Крім того, прокуратура закрила справу "Ленінської кузні" проти Петра Порошенка.