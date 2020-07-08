Одну з кримінальних справ Порошенка закрили, - адвокат

Фото: Ілля Новіков (УНІАН)

Справа "Ленінської кузні" - одна з 24 проти Петра Порошенка

Справа "Ленінської кузні" проти п’ятого президента Петра Порошенка закрита. Керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень на Порошенка.

Про це заявив адвокат Ілля Новіков на своїй сторінці у Facebook.

"Кримінальна справа по "Ленінській кузні" (одна з 24 справ Порошенко) сьогодні закрита, я отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького", - повідомив Новіков.

За його словами, Корецький заявив, що в цій справі на слідчих чинився тиск, про що детальніше буде повідомлено пізніше.

"На слідчих чинився тиск, про що Корецький погодився розповісти найближчим часом пресі", - додав адвокат.

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, у Печерському районному суді продовжили обирати запобіжний захід для Петра Порошенка. Засідання почалося об 11:27.

П'ятому президенту закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка у 2018 році - нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочка.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.