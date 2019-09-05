Обвинувачення не коментує можливий зв'язок звільнення Цемаха з обміном

Обвинувачення по справі свідка катастрофи MH17 Володимира Цемаха не коментує можливий зв'язок його звільнення з майбутнім обміном полоненими. Про це заявив керівник групи прокурорів по його справі Олег Пересада.

Зокрема, він зазначив, що не може коментувати питання обміну полоненими.

"... оскільки мені, як керівнику групи прокурорів у кримінальному провадженні щодо пана Цемаха, ніякої офіційної інформації про його обмін не надходило", - додав він.

На сьогодні Цемах підозрюється в участі в діяльності терористичної організації, здійсненні теракту, в результаті якого загинули українські військові. За словами прокурора, підозри обгрунтовані і підтверджені доказами. Він також припустив, що на волі Цемаху загрожує небезпека, оскільки "наш північний сусід жорстко поводиться з небезпечними для себе особами".

Відзначимо, в кінці серпня засновник Bellingcat Еліот Хіггінс припустив, що Україна погодилася видати Цемаха Росії в обмін на звільнення політв'язнів. Він також назвав це "безхребетною угодою української влади", яка вплине на юридичну справу MH17.

Крім того, пізніше стало відомо, що слідчі з Нідерландів хочуть допитати Цемаха. Також нідерландська прокуратура наполягає, щоб Цемах знаходився в Україні і надалі, щоб бути "доступним для слідства", і йому можна було б ставити "додаткові питання".