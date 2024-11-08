Почти 1600 оккупантов, 118 дронов и не только. Генштаб обновил потери РФ за сутки

На 8 ноября потери российских войск составили 1580 военных. Кроме того, ВСУ сбили 118 дронов и подбили 49 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

На вечер 7 ноября на фронте в Украине состоялось 140 боев. Ситуация на Кураховском направлении остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия.

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