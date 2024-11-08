Почти 1600 оккупантов, 118 дронов и не только. Генштаб обновил потери РФ за сутки
Фото: названы потери РФ в Украине на 8 ноября (Getty Images)
На 8 ноября потери российских войск составили 1580 военных. Кроме того, ВСУ сбили 118 дронов и подбили 49 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 705880 (+1580) человек ликвидировано;
- танков - 9233 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин - 18661 (+49) ед.;
- артиллерийских систем - 20226 (+32) ед;
- РСЗО - 1245 ед.;
- средства ПВО - 996 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18526 (+118) ед.;
- крылатые ракеты - 2631 ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 28495 (+84) ед.;
- специальная техника - 3602 (+6) ед.
Ситуация на фронте
На вечер 7 ноября на фронте в Украине состоялось 140 боев. Ситуация на Кураховском направлении остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия.
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