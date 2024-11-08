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Почти 1600 оккупантов, 118 дронов и не только. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Украина, Пятница 08 ноября 2024 08:16
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Почти 1600 оккупантов, 118 дронов и не только. Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото: названы потери РФ в Украине на 8 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На 8 ноября потери российских войск составили 1580 военных. Кроме того, ВСУ сбили 118 дронов и подбили 49 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 705880 (+1580) человек ликвидировано;
  • танков - 9233 (+9) ед.;
  • боевых бронированных машин - 18661 (+49) ед.;
  • артиллерийских систем - 20226 (+32) ед;
  • РСЗО - 1245 ед.;
  • средства ПВО - 996 ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18526 (+118) ед.;
  • крылатые ракеты - 2631 ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28495 (+84) ед.;
  • специальная техника - 3602 (+6) ед.

Ситуация на фронте

На вечер 7 ноября на фронте в Украине состоялось 140 боев. Ситуация на Кураховском направлении остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия.

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Почти 1600 оккупантов, 118 дронов и не только. Генштаб обновил потери РФ за сутки
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