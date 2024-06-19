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В Киеве обвалилась часть Воздухофлотского путепровода

Киев, Среда 19 июня 2024 19:27
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В Киеве обвалилась часть Воздухофлотского путепровода Фото: в Киеве обвалился Воздухофлотский путепровод (t.me/kyivpatrol)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 19 июня, обвалилась пешеходная часть Воздухофлотского путепровода. Это повлияло на движение общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпастранс" в Telegram, патрульную полицию Киева в Telegram и Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Как сообщили в компании, из-за обвала части путепровода задерживается движение трамваев № 1 и № 3. На место инцидента уже направили соответствующую службу.

Тем временем в сети публикуют видео, на которых можно заметить последствия обвала путепровода. По неофициальным данным, пострадавших в результате этого нет.

Обновлено 19:45

В патрульной полиции Киева предупредили, что из-за обвала части путепровода на проспекте Воздушных сил движение транспорта перекрыто на улице Борщаговской в оба направления.

Полиция призывает учитывать эту информацию при планировании маршрута поездок.

Обновлено 19:50

В КГГА уточнили, что движение автомобилей перекрыто на границе улиц Борщаговской и Жилянской (под мостом). Жертв и пострадавших нет, на месте работают необходимые службы, чтобы восстановить возможность движения.

Также, по информации ведомства, планируется организовать движение автобусов по маршруту трамвая № 3. Об этом сообщит "Киевпастранс".

Ремонт путепровода планировали провести в 2024 году, добавили в КГГА.

Обвал Дегтяревского моста

Напомним, в сентябре прошлого года в Киеве во время ремонтных работ обвалился Дегтяревский путепровод.

Это произошло спустя несколько месяцев после начала ремонта. В КГГА тогда подчеркивали, что ответственность за инцидент несет подрядчик.

В конце 2023 года движение по Дегтяревскому мосту уже возобновили.

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