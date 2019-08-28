Через обвал у Дрогобичі Зеленський доручив провести аудит усіх житлових будинків в Україні

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський дав доручення новому Кабміну через вибух у Дрогобичі

Президент України Володимир Зеленський через обвал дому у Дрогобичі доручив новому Кабінету міністрів провести аудит усіх житлових будинків в Україні. Про це він написав у своєму Facebook.

Зеленський зазначив, що у роботах на місці трагедії задіяні всі необхідні сили місцевих рятувальників.

"Цієї ночі в Дрогобичі під завалами під’їзду чотириповерхового будинку обірвалося життя двох людей. У роботах на місці трагедії задіяні всі необхідні сили місцевих рятувальників, кількох людей уже звільнили з-під завалів, з іншими тримають зв’язок мобільними телефонами. Дуже сподіваюся, що всіх вдасться врятувати. Версій поки дві: вибух побутового газу та зношеність дерев’яних перекриттів", - поінформував президент.

Він зазначив, що житловий фонд, особливо в невеликих містах, перебуває здебільшого у незадовільному стані.

"Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні та розробка у найкоротший термін програми приведення до належного стану старих і зведення нових. Співчуваю родичам загиблих і сподіваюся, що будинки українців ані вдень, ані вночі не руйнуватимуться з жодних причин", - додав глава держави.

Нагадаємо, після вибуху в житловому будинку в Дрогобичі (Львівська область) мерія міста вирішила відселити всіх мешканців через загрозу нового обвалу. Так, усіх жителів, а це 64 родини, планують переселити в один із санаторіїв Трускавця.

Як писало РБК-Україна раніше, вибух у чотириповерховому будинку в Дрогобичі стався 28 серпня о 2:46 ночі. В результаті вибуху сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх. На місці аварії розгорнули наметове містечко, куди тимчасово помістили постраждалих.

Раніше повідомлялося, що вибух стався через витік газу. Однак пізніше цю версію у Держслужбі з надзвичайних ситуацій назвали малоймовірною. Після вибуху під завалами можуть перебувати 5 людей.

У результаті обвалу будинку загинули двоє людей.