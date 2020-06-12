Обвал цін на нафту триває через побоюваня другої хвилі епідемії

Ціни на нафту в п'ятницю, 12 червня, знижуються другий день поспіль, оскільки зростання числа випадків захворювання коронавірусом в США на цьому тижні підвищив перспективи другої хвилі спалаху COVID-19. Нафта закінчує тиждень першим зниженням після зростання протягом 1,5 місяців зростання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на нафту Brent впали на 3,35% до 37,26 доларів за барель до 10:00 за київським часом після падіння більш ніж на 8% у четвер. Нафта марки WTI подешевшала 3,66%, до 35,01 доларів за барель після зниження на 8% на попередній сесії.

Зростання, який підняв нафту з квітневих мінімумів, на цьому тижні застопорився, оскільки ринок зіткнувся з реальністю того, що пандемія коронавірусу може бути далека від завершення, причому лише у Сполучених Штатах кількість випадків перевищила 2 млн осіб

Barclays в п'ятницю підвищив свої прогнози цін на нафту на цей рік на 4 долари за барель, пославшись на більший дефіцит у другій половині року Однак британський банк висловив обережність відносно повільного відновлення в найближчій перспективі.

На даний час банк оцінює ціни на нафту марки Brent на рівні 41 долар за барель, а нафта марки West Texas Intermediate - на 37 доларів, і очікує, що в третьому кварталі ціна на нафту марки Brent складе в середньому 37 доларів за барель, у той час як ф'ючерси на нафту в США в середньому становлять 34 долара.

Виробники зі Сполучених Штатів, а також з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, групи, відомої як ОПЕК+, скорочують постачання на рекордні обсяги.

Тим не менш, згідно з урядовими даними, запаси нафти і бензину в США виросли минулого тижня. Запаси сирої нафти в США зросли до рекордних 538,1 млн барелів, оскільки в країну дешевий імпорт надходив з Саудівської Аравії.

Як повідомляло РБК-Україна, Goldman Sachs підвищив свої прогнози цін на нафту на 2020 рік.

При цьому Brent тепер оцінюється в 40,40 доларів за барель, а WTI - в 36 доларів за барель. Однак інвестбанк попередив, що ціни, швидше за все, знизяться у найближчі тижні через невизначеність попиту і переваги запасів.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні 35 доларів за барель.