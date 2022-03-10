Обвал рубля триває. Біржовий курс долара оновив рекорд

Курс долара до рубля виріс на відкритті торгів на Московській біржі 10 березня до рекордного значення в 121 рубль. Однак в умовах тотальних заборон на валютні операції, це не більше ніж номінальна величина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Московської біржі.

Торги акціями на Московській біржі як і раніше закриті. Останній раз акції торгувалися в Москві 25 лютого.

Як повідомляло РБК-Україна, російський рубль впав до рекордно низького рівня в ході торгів у середу, 9 березня. Це сталося, незважаючи на заходи Москви щодо зміцнення своєї зруйнованої економіки і забезпечення доступності твердої валюти на тлі нових економічних санкцій у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Фінансові ринки Росії були вражені після того, як її вторгнення в Україну викликало серйозні економічні санкції.

Центральний банк більш ніж подвоїв свою ключову процентну ставку до 20%, і уряд розгорнув заходи підтримки, але російські активи були сильно розпродані.

Центральний банк заявив, що банкам заборонено продавати іноземну валюту своїм громадянам протягом наступних шести місяців, що було відзначено як крок, спрямований на збереження дорогоцінної твердої валюти в країні.