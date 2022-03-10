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Обвал рубля продолжается. Биржевой курс доллара обновил рекорд

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Москва, Четверг 10 марта 2022 09:42
Обвал рубля продолжается. Биржевой курс доллара обновил рекорд Фото: биржевой курс доллара вырос до 121 рубля (wikipedia.org)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара к рублю вырос на открытии торгов на Московской бирже 10 марта до рекордного значения в 121 рубль. Однако в условиях тотальных запретов на валютные операции, это не более чем номинальная величина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Московской биржи.

Торги акциями на Московской бирже по-прежнему закрыты. Последний раз акции торговались в Москве 25 февраля.

Как сообщало РБК-Украина, российский рубль упал до рекордно низкого уровня в ходе торгов в среду, 9 марта. Это произошло, несмотря на меры Москвы по укреплению своей разрушенной экономики и обеспечению доступности твердой валюты на фоне новых экономических санкций в связи с ее вторжением в Украину.

Финансовые рынки России были потрясены после того, как ее вторжение в Украину вызвало серьезные экономические санкции.

Центральный банк более чем удвоил свою ключевую процентную ставку до 20%, и правительство развернуло меры поддержки, но российские активы были сильно распроданы.

Центральный банк заявил, что банкам запрещено продавать иностранную валюту своим гражданам в течение следующих шести месяцев, что было отмечено как шаг, направленный на сохранение драгоценной твердой валюты в стране.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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