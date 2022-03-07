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Обвал триває: після вторгнення в Україну Російський рубль подешевшав у два рази

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Москва, Понеділок 07 березня 2022 11:32
Обвал триває: після вторгнення в Україну Російський рубль подешевшав у два рази Фото: Російський рубль впав у два рази
Автор: Олександр Білоус

Російський рубль у понеділок, 7 березня, впав до нового рекордно низького рівня на млявій офшорній торгівлі. Місцеві ринки закриті для торгів принаймні до середи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними Refinitiv, рубль ослаб до 130,9 за долар після закриття в п'ятницю на позначці 121,0. На торговому майданчику EBS курс рубля знизився до 140,00 по відношенню до долара. Спреди попиту та пропозиції становили від 10 до 15 центів, що вказувало на все більш неліквідний ринок.

Торги на Московській біржі закриті принаймні до середи у зв'язку зі святковим днем. Останній раз акції торгувалися 25 лютого.

Рубль впав приблизно у два рази по відношенню до долара США з початку року, причому втрати різко прискорилися після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, що викликало широкомасштабні санкції.

"Торгувати рублем після санкцій стало дуже складно", - сказав Аарон Херд, старший портфельний менеджер по валюті в State Street Global Advisors. "Ліквідність зникла, і ринки стали дуже волатильними".

На готівковому ринку в Москві курс продажу рубля досягає 170 рублів за долар.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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