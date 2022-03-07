Обвал продолжается: после вторжения в Украину российский рубль подешевел в два раза
Российский рубль в понедельник, 7 марта, упал до нового рекордно низкого уровня на вялой офшорной торговле. Местные рынки закрыты для торгов по крайней мере до среды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно данным Refinitiv, рубль ослаб до 130,9 за доллар после закрытия в пятницу на отметке 121,0. На торговой площадке EBS курс рубля снизился до 140,00 по отношению к доллару. Спреды спроса и предложения составляли от 10 до 15 центов, что указывало на все более неликвидный рынок.
Торги на Московской бирже закрыты по крайней мере до среды в связи с праздничным днем. Последний раз акции торговались 25 февраля.
Рубль упал примерно в два раза по отношению к доллару США с начала года, причем потери резко ускорились после вторжения России в Украину 24 февраля, что вызвало широкомасштабные санкции.
"Торговать рублем после санкций стало очень сложно", - сказал Аарон Херд, старший портфельный менеджер по валюте в State Street Global Advisors. "Ликвидность исчезла, и рынки стали очень волатильными".
На наличном рынке в Москве курс продажи рубля достигает 170 рублей за доллар.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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