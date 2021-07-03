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Обвал в Майямі: після дев'яти днів пошуків рятувальники витягли тіло 7-річної дівчинки

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США, Субота 03 липня 2021 01:21
Обвал в Майямі: після дев'яти днів пошуків рятувальники витягли тіло 7-річної дівчинки Фото: кількість жертв обвалу становить 20 осіб. (.twitter.com/TheNationalNews)
Автор: Даша Харченко

На дев'ятий день після обвалення будинку поблизу Майямі рятувальники витягли з-під завалів тіла ще двох загиблих. Зокрема це була семирічна дівчинка, яка була донькою місцевого пожежника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The Associated Press.

Загальна кількість знайдених жертв інциденту зросла до 20, з них троє - діти.

Від початку пошуків рятувальники не дістали з-під завалів жодного вцілілого мешканця будинку.

Вони додали, що лише раз, за кілька годин після обвалу, чули жіночий крик. Однак надзвичайникам не вдалося визначити, де перебуває потерпіла.

Раніше повідомлялось, що кількість загиблих в результаті обвалення будинку в Майамі знову зросла. Тепер кількість жертв становить 20 осіб.

Нагадаємо, 12-поверховий житловий будинок обрушився в ніч на 24 червня у передмісті Майамі. Багатоповерхівка була побудована в 1981 році, в ній більше 130 квартир.

Президент США Джо Байден у зв'язку з інцидентом оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації.

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