Обвал будинку в Майамі: рятувальники припинили пошуки жертв, загинули 97 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Її останки ще належить ідентифікувати. Її сім'я каже, що після офіційного припинення обшуку вона відчуває себе безпорадною і побоюється, що про неї забудуть.

Водночас, одна людина - 54-річна Естель Хедайя - залишається зниклою безвісти та, як вважається, стала 98-ю жертвою катастрофи.

Нагадаємо, 2 липня президент США Джо Байден зустрівся з рятувальниками і сім'ями постраждалих від обвалу будинку в Майамі. Зустріч проходила три години, до неї приєдналася перша леді Джил Байден.

Зазначимо, що будівля обвалилася вранці 24 червня. Всього в житловому будинку було 135 квартир. Завалились 55 з них. Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида.