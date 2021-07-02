Байден зустрівся з сім'ями, постраждалими від обвалу будинку в Майамі: говорили три години

Президент США Джо Байден зустрівся з рятувальниками і сім'ями постраждалих від обвалу багатоповерхового будинку в Майамі (США, штат Флорида). Зустріч проходила три години, до неї приєдналася перша леді Джил Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Під час зустрічі Байден зазначив, що сім'ї жертв, які зараз "проходять через пекло", ставляться реалістично, оскільки надії знайти більше тих, що вижили серед уламків зникають.

"Вони знають, що шанси з кожним днем зменшуються. Але, як мінімум, вони хочуть повернути тіла", - сказав Байден.

Зустріч проходила три години. Весь цей час Байден говорив з сім'ями постраждалих. Президент США зазначив, що вважає важливим "поговорити з кожною людиною, яка хотіла поговорити зі мною".

За словами Байдена, люди задавали важкі питання. Рідні хвилюються, що не зможуть поховати близьких, якщо рятувальники не знайдуть тіла загиблих.

Він також похвалив координацію між місцевими, державними та федеральними агентствами на місцях та аплодував службам швидкого реагування.

На питання про причину обвалення, Байден сказав, що "у нас немає переконливих доказів того, що сталося", і що є "всілякі раціональні припущення" про іржу арматури будівлі і питання про цемент.

Також Байден подякував рятувальникам, які рятували життя, дістаючи загиблих і тих, хто вижив з-під уламків. Він зазначив, що цінує їх роботу і розуміє, що це фізично і морально важко.