Россияне утром снова атаковали Киев: есть пострадавшие, среди них дети
09:57 27.09.2026 Вс
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Иллюстративное фото: россияне снова атаковали Киев дронами (facebook.com/DSNSKyiv)
Российские оккупанты утром 27 сентября снова атаковали Киев ударными дронами. Уже известно о трех пострадавших, среди них есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
По словам мэра, дрон попал в нежилое здание в Шевченковском районе столицы.
В результате атаки пострадали три человека - женщина и двое 16-летних детей. Медики их госпитализируют.
Напомним, ночью 27 сентября российские войска в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Произошли пожары в двух районах столицы, погиб мужчина.