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Россияне утром снова атаковали Киев: есть пострадавшие, среди них дети

09:57 27.09.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Россияне утром снова атаковали Киев: есть пострадавшие, среди них дети Иллюстративное фото: россияне снова атаковали Киев дронами (facebook.com/DSNSKyiv)
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Российские оккупанты утром 27 сентября снова атаковали Киев ударными дронами. Уже известно о трех пострадавших, среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По словам мэра, дрон попал в нежилое здание в Шевченковском районе столицы.

В результате атаки пострадали три человека - женщина и двое 16-летних детей. Медики их госпитализируют.

Напомним, ночью 27 сентября российские войска в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Произошли пожары в двух районах столицы, погиб мужчина.

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