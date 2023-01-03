Нефть дешевеет на фоне прогноза МВФ по мировой экономике

Цены на нефть во вторник, 3 января, упали с самого высокого уровня за месяц после того, как экономические данные из Китая испортили настроения участников рынка, а глава Международного валютного фонда предупредила о более сложном 2023 годе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent упали 0,29% до 85,66 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 0,25% до 80,06 долларов.

Более слабые производственные данные из Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти и второго по величине потребителя нефти, оказали давление на цены.

"Рынок не может ожидать быстрого восстановления китайской экономики после трех лет (пандемического контроля), массового банкротства малых и средних предприятий, резкого роста уровня безработицы, быстрого увеличения нормы социальных сбережений и быстрого роста количества инфекций и смертей за последние месяцы", - сказал аналитик Леон Ли из CMC Markets.

Кроме того, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Соединенные Штаты, Европа и Китай - основные двигатели глобального роста - замедляются одновременно, что делает 2023 год более сложным для мировой экономики, чем 2022 год

На неделе, закончившейся 27 декабря, сырьевые товары продемонстрировали значительный приток в размере 12,3 млрд долларов, что стало самым большим еженедельным притоком в 2022 году, сообщили аналитики Societe Generale.

"Товаром с наибольшим потоком была нефть марки Brent, которая показала приток в размере 3,4 млрд долларов, поскольку Россия изложила свой ответ ЕС, а G7 ввела предельную цену на экспорт сырой нефти из страны третьим странам", - говорят аналитики.

Президент Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов с 1 февраля на пять месяцев в страны, соблюдающие ограничения. Его указ также включал пункт, который позволял ему отменять запрет в особых случаях.

Заглядывая в ближайшие месяцы, ведущий аналитик по энергетике в DBS Bank Сувро Саркар ожидает, что опасения по поводу замедления мировой экономики будут продолжать конкурировать с темпами открытия Китая во влиянии на цены.

"Более слабый доллар поможет в некоторой степени, (пока) краткосрочные факторы будут включать обновления запасов и данные о российских поставках", - сказал он.