Объем экспорта украинской агропродукции через дунайские порты вырос в 40 раз

Объем экспорта украинской агропродукции через порты Дуная вырос в 2022 году в 40 раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора департамента Одесской ОВА Александра Гайдука на брифинге в медиа-центре "Украина - Укринформ".
Как отметил Гайдук, через эти гавани бизнес вывез почти 7 млн тонн аграрных грузов.
"Общая переработка грузов через дунайские порты Рени, Измаил, Килия увеличилась в 3 раза. За 2022 год отгружено 16,1 млн тонн грузов против 5,5 млн тонн за аналогичный период 2021 года. Объемы экспорта выросли более чем в 4,2 раза - 13,15 млн тонн в 2022 году против 3,1 млн тонн в 2021-м”, - отметил представитель Одесской администрации.
Гайдук подчеркнул, что после деоккупации острова Змеиный, то есть с начала июля, открыто движение по каналу устья Быстрое, что позволило разгрузить рейд канала Сулина и вдвое ускорить экспорт зерновых.
Чиновник также поделился планами Администрации морских портов Украины на 2023 год - провести дноуглубительные работы по глубоководному судоходному ходу Дунай - Черное море и в акватории портов Измаил, Рени и Усть-Дунайск.
"Это позволит украинским портам принимать крупнотоннажные суда дедвейтом 8 тысяч тонн вместо сегодняшних 1-1,5 тонны", - подчеркнул Гайдук.
В ноябре прошлого года РБК-Украина сообщало, что Украинское дунайское пароходство запускает проект "Дунайский зерновой путь" по транспортировке агропродукции в румынский порт Констанца.
Ранее мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина увеличила транзит зерна через Дунай.
Напомним, что на Дунае будет расширена акватория портов. Это позволит повысить безопасность судоходства на Дунае, в частности контроля и поддержания объявленных глубин.
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