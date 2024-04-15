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Обстреливали позиции ВСУ возле Авдеевки и Часового Яра: три предателя получили подозрения

Украина, Понедельник 15 апреля 2024 17:34
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Обстреливали позиции ВСУ возле Авдеевки и Часового Яра: три предателя получили подозрения Фото: СБУ сообщила о подозрениях трем предателям, которые обстреливали позиции ВСУ (ssu.go.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности сообщила о подозрениях трем предателям, которые воевали против Сил обороны на востоке Украины и обстреливали позиции ВСУ возле Авдеевки и Часового Яра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установили правоохранители, после начала полномасштабного вторжения России фигуранты находились на временно оккупированных территориях Украины и добровольно вступили во вражескую армию.

Украинские защитники взяли их в плен во время боев возле Авдеевки и Часового Яра в марте этого года. В настоящее время предатели находятся под стражей.

Среди них - житель Макеевки, который в сентябре 2022 года добровольно "мобилизовался" в 100-ю отдельную мотострелковую бригаду Вооруженных сил РФ.

Там его зачислили на должность гранатометчика. Фигурант занимался обустройством огневых позиций россиян возле поселка Невельское Покровского района.

Другой предатель в конце февраля 2022 года прибыл в оккупационный "военкомат" во временно захваченном Алчевске в Луганской области и "записался" в ряды российских войск.

Тогда его причислили к 4-й отдельной мотострелковой бригаде РФ и отправили на передовую. Сначала - в район Кременной, а позже - под Бахмут.

Оттуда его направили в поселок Ивановское для штурма позиций ВСУ возле Часового Яра.

Еще один фигурант присоединился к рядам агрессора в июне 2022 года во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области.

Находясь в составе оккупационной группировки "Шторм-Z", он обустраивал укрепрайоны россиян возле Соледара.

По материалам военной контрразведки и следователей СБУ фигурантам доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ⁠ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 7 ст. 111-1 (оказание незаконным вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ).

Предателям грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины с начала года разоблачила более 10 агентурных сетей.

Также Россия завербовала двух человек из Славянска и Краматорска Донецкой области для передачи информации об украинской армии. За это суд отправил информаторов в тюрьму.

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