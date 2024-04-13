СБУ разоблачила более 10 агентурных сетей с начала года
Служба безопасности Украины с начала года разоблачила более 10 агентурных сетей.
Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт службы.
Во время выступления на Конгрессе местных и региональных советов Малюк рассказал, что Служба безопасности Украины работает на опережение, чтобы противодействовать разведывательно-подрывной деятельности врага, и уже разоблачила 11 агентурных сетей с начала 2024 года.
"Сегодня СБУ удается работать на опережение. В первую очередь - путем системности и новых контрразведывательных подходов. Потому что мы задерживаем не единоличного предателя, а, как правило, раскручиваем всю цепочку. Всего в 2023 году СБУ разоблачила 47 агентурных сетей, все негодяи задержаны, а с начала этого года - разоблачены еще 11", - сказал Василий Малюк.
Таким образом, по данным главы СБУ, спецслужба противодействует проникновению врага на объекты критической инфраструктуры, в том числе и через киберпространство. Также блокирует попытки разведать маршруты движения международной помощи, локации предприятий ОПК и тому подобное.
Деятельность СБУ
Ранее мы писали, что СБУ разоблачили заключенного агента ФСБ, который после выхода из тюрьмы должен был помогать российским ДРГ на севере Украины.
Также мы сообщали, что СБУ проводили обыски у заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича. Позже стало известно, что ему вручили подозрение.
К слову, СБУ и НАБУ задержали заместителя председателя Запорожского областного совета, пытавшегося подкупить директора областного медицинского учреждения.
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