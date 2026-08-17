Обстрелы украинских портов на Дунае достигли пика, - Минобороны Румынии

"Недавно обстрелы украинских портов на Дунае достигли пика. На радарах Минобороны рядом с румынским воздушным пространством, но все еще в Украине, мы фиксировали более 100 дронов (...), атаковавших украинские порты на Дунае семь раз за последние дни", - подчеркнул Мируце.

Он подтвердил журналистам, что украинская ПВО смогла успешно обезвредить большинство вражеских дронов.

Их обломки еще некоторое время могут попадать на берег Дуная и Черного моря на территории Румынии.

На фоне последних событий Мируце напомнил, как важно не верить всему, что говорит пророссийская пропаганда. По его словам, людей пытаются убедить, что "войны нет".

Однако действия РФ еще раз подтверждают тот факт, что война не просто "совершенно реальная", но также имеет последствия для Румынии.

И. о. министр обороны также подтвердил, что после получения заказанного вооружения в рамках европейской программы SAFE Румыния сможет лучше обнаруживать вражеские дроны на малых высотах.

Это позволит реже поднимать в воздух авиацию и использовать дорогие ракеты истребителей.