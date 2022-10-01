Обстрелы Сумской области: оккупанты дважды за день били из ствольной артиллерии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Всего за день в приграничном с Россией регионе зафиксировано восемь прилетов со ствольной артиллерии. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Прошлой ночью россияне также обстреляли приграничье Сумской области. Враг выпустил по Эсманской общине шесть снарядов.

Также напомним, что российские оккупанты в течение дня, 29 сентября, били по Сумской области из артиллерии и минометов. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

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