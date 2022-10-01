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Обстріли Сумської області: окупанти двічі за день били зі ствольної артилерії

Фото: російські військові двічі на день обстрілювали Сумську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 1 жовтня, двічі обстріляли територію Середино-Будської громади Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Усього за день у прикордонному з Росією регіоні зафіксовано вісім прильотів зі ствольної артилерії. На щастя, обійшлося без потерпілих та руйнувань.

Минулої ночі росіяни також обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог випустив по Есманській громаді шість снарядів.

Також нагадаємо, що російські окупанти протягом дня, 29 вересня, били по Сумській області з артилерії та мінометів. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

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