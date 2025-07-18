Обстрелы могут усилиться? Военный эксперт назвал критическую дату для Путина

Россия может усилить обстрелы Украины в ближайшие 50 дней, пытаясь надавить на Запад перед принятием окончательных решений по поддержке Киева.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт Михаил Самусь.
"Сейчас, конечно, Россия могла бы использовать эти 50 дней для того, чтобы наносить масштабные удары. Я не исключаю, что они и будут", - заявил эксперт.
Он пояснил, что российский диктатор Владимир Путин, поскольку он еще, очевидно, не принял окончательное решение, будет тянуть до конца, а именно до 2 сентября.
"Я думаю, что его партнеры не будут тянуть, а вот он сам будет тянуть, потому что он надеется на какие-то изменения, перетрубации или проблемы в Европе и США. Он считает, что в любом случае должен дотянуть летнюю кампанию до конца", - подчеркнул Самусь.
Военный эксперт отметил, что сегодня уже 18 июля, а российского прорыва не произошло.
"Думаю, его и не произойдет на фронте, потому что Силы обороны Украины стоят и стоят очень крепко, несмотря на то, что там Россия продолжает ползучим наступлением откусывать 100 метров в сутки, но это не то, на что надеялся Путин однозначно. Таким образом он Украину не оккупирует и не победит", - подчеркнул эксперт.
Как пояснил Самусь, в этой ситуации НАТО, и ЕС не откажутся от поддержки Украины.
Заметим, что еще до старта предвыборной кампании 2024 года американский президент Дональд Трамп заявлял, что способен быстро завершить войну в Украине. Звучали заявления о прекращении боевых действий якобы всего за 100 дней после своего избрания.
Политик до сих пор критикует прежнюю администрацию США, обвиняя ее в неспособности предотвратить войну. Он отмечает, что при его президентстве конфликта можно было бы избежать.
Долгое время после избрания на пост президента Трамп действительно выражал уверенность, что имеет рычаги влияния на российского диктатора Владимира Путина.
Однако недавно он выразил разочарование: по его словам, Путин не готов к компромиссу, поэтому конфликт может затянуться.
На фоне этого Соединенные Штаты и НАТО договорились о новой инициативе: американское оружие будет поставляться Украине за счет европейских стран.
Также Трамп предупредил: если за 50 дней не будет сдвигов в переговорах между Россией и Украиной, США могут ввести новые вторичные пошлины.
Заметим, что этот дедлайн будет завершаться именно 2 сентября.
Подробнее об изменениях в отношении Трампа к Путину и России и помогут ли его угрозы остановить войну - читайте в нашем авторском материале.
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