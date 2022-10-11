Обстрелы Львовской области: оккупанты уничтожили две электроподстанции

"На Львовщине российские ракеты повторно попали в две электроподстанции, подвергшиеся обстрелам 10 октября", - говорится в сообщении.

По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, электроподстанции полностью уничтожены. Отдельно Козицкий в Telegram-канале сообщил о деталях сегодняшней атаки на регион.

"Произошли повторные удары по двум энергообъектам из тех, по которым враг попадал и вчера. Речь идет об объектах во Львове и Львовском районе. Удары произошли ориентировочно в 12 часов", - говорится в сообщении.

В результате российской атаки пострадал 53-летний мужчина, получив осколочное ранение. Одну из вражеских ракет, вылетевшую из акватории Каспийского моря, удалось сбить.

"На обоих объектах сейчас работают специалисты ГСЧС и стражи порядка. Последствия ударов еще оценивают", - добавил Козицкий.

Он добавил, что 30% Львова без света, а в течение суток возможны временные перебои с электро- и водоснабжением. За последние два дня четыре электрические подстанции во Львовской области испытали значительные разрушения, однако уже ищут пути, чтобы обеспечить электропитание области обходными путями.