ua ru
Сб, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Число раненых из-за обстрела Херсона резко возросло

Новина українською →
Херсон, Суббота 24 декабря 2022 12:30
Число раненых из-за обстрела Херсона резко возросло Фото: число раненых из-за обстрела Херсона резко возросло (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталия Гурковская

Количество пострадавших из-за обстрела Херсона увеличилось до 35 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"В результате российского террора, по состоянию на данный момент, известно о 35 раненых, 16 из них находятся в тяжелом состоянии", - рассказал он.

Как сообщалось, оккупанты обстреляли Херсон в субботу, 24 декабря. Изначально было известно о 5 погибших и 20 раненых. На атаку города уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Обстріл
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация