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Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона: два человека получили ранения

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Херсон, Вторник 27 июня 2023 17:39
Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона: два человека получили ранения Фото: Автомобиль медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 27 июня, обстреляли жилые кварталы Херсона. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Сегодня днем под огнем были жилые районы города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что легкие ранения получила женщина. Ей оказали помощь на месте.

"В больницу доставлен 36-летний мужчина. У него поражение брюшной полости и плеча. Медработники оказывают ему необходимую помощь", - добавили в ОГА.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты почти каждый день обстреливают освобожденный нашими воинами осенью областной центр Херсонской области.

Недавно враг 59 раз ударил по городам и селам Херсонской области. В общей сложности было выпущено около 253 снарядов из артиллерии, минометов, "Градов" и авиации. Оккупанты били по жилым кварталам населенных пунктов области.

На прошлой неделе российские оккупанты обстреляли жилые кварталы города Херсона. В результате удара погиб 44-летний гражданский.

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