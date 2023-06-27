Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона: два человека получили ранения

Российские войска сегодня, 27 июня, обстреляли жилые кварталы Херсона. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"Сегодня днем под огнем были жилые районы города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что легкие ранения получила женщина. Ей оказали помощь на месте.

"В больницу доставлен 36-летний мужчина. У него поражение брюшной полости и плеча. Медработники оказывают ему необходимую помощь", - добавили в ОГА.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты почти каждый день обстреливают освобожденный нашими воинами осенью областной центр Херсонской области.

Недавно враг 59 раз ударил по городам и селам Херсонской области. В общей сложности было выпущено около 253 снарядов из артиллерии, минометов, "Градов" и авиации. Оккупанты били по жилым кварталам населенных пунктов области.

На прошлой неделе российские оккупанты обстреляли жилые кварталы города Херсона. В результате удара погиб 44-летний гражданский.