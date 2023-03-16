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Россияне обстреляли Торецкую громаду на Донбассе: есть погибший и раненая

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Торецкое общество, Четверг 16 марта 2023 20:46
Россияне обстреляли Торецкую громаду на Донбассе: есть погибший и раненая Фото: Россияне обстреляли Торецкую общину на Донбассе (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 16 марта, российские оккупанты обстреляли Торецкую общину в Донецкой области и убили одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"Оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли поселки Северный и Южный города Торецка", - говорится в сообщении.

От снарядов оккупантов в Южном погибла 50-летняя женщина, а в Северном получили ранения 40-летний мужчина.

"Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - добавили правоохранители.

Напомним, что в четверг, 16 марта, российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области из РСЗО "Ураган" и ранили шесть человек.

Российские военные ежедневно наносят авиационные удары по Авдеевке в Донецкой области и фактически уничтожают город.

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