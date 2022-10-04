Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки убили гражданского, еще двое - ранены

Фото: оккупанты убили еще одного гражданского в Донецкой области (Getty Images)

Российские оккупанты за минувшие сутки снова обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате чего погиб гражданский, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.