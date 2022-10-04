Обстріли Донецької області: окупанти за добу вбили цивільного, ще двоє - поранені

Фото: окупанти вбили ще одного громадянського на Донеччині (Getty Images)

Російські окупанти минулої доби знову обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинула цивільна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Фото: карта обстрілів Донецької області 3 жовтня (t.me/pavlokyrylenko_donoda) "За 3 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - у Красногорівці. Ще 2 особи отримали поранення", - розповів він. Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 918 людей, ще 2314 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.