Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили двух человек, еще трое были ранены

Российские военные за сутки обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области. В результате вражеских атак погибли два человека, еще трое были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Ракетный удар по Покровску
По словам Кириленко, российские войска нанесли ракетный удар по городу Покровск. В результате этого погиб один человек, также было повреждено здание хлебозавода.
Атаки на водохранилище в Краматорском обществе
"Утром ракетой попали в берег водохранилища в Краматорской громаде - без пострадавших", - написал глава области.
Фото: последствия обстрелов (facebook.com/don.gunp)
Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили еще 3.
Российские войска ежедневно ведут обстрелы по городам и селам Донецкой области - прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.
Так, в конце июня войска РФ обстреляли школу в Покровском районе, и тогда в результате вражеских атак погибли два человека, еще шесть были ранены.
Напомним также, что 27 июня российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску. Ракеты "прилетели" в кафе, когда там было много посетителей. В результате погибли 13 человек, и еще 60 получили ранения.
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