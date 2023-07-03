Обстріли Донецької області: за добу росіяни вбили двох людей, ще трьох було поранено

На Волноваському напрямку Вугледар зазнав 26 артобстрілів, під вогнем "Градів" - Максимівка;

На Донецькому напрямку ворог обстріляв Курахове, пошкоджено будівлю підприємства. Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці;

На Горлівському напрямку під вогнем Міньківка, Васюківка і Роздолівка Соледарської громади;

На Лисичанському напрямку у Сіверську поранено 1 людину, пошкоджено 3 будинки. Околиці Званівської громади обстріляні з РСЗВ.

Ракетний удар по Покровську

За словами Кириленка, російські війська завдали ракетного удару по місту Покровськ. Внаслідок цього загинула одна людина, також була пошкоджена будівля хлібозаводу.

Атаки на водосховище у Краматорській громаді

"Зранку ракетою поцілили у берег водосховища в Краматорській громаді - без постраждалих", - написав глава області.

Фото: наслідки обстрілів (facebook.com/don.gunp)

Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донецької області, поранили ще 3.

Обстріли Донецької області

Російські війська щодня ведуть обстріли по містах та селах Донецької області - прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Так, наприкінці червня війська РФ обстріляли школу в Покровському районі, і тоді внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще шість були поранені.

Нагадаємо також, що 27 червня російські війська завдали ракетних ударів по Краматорську. Ракети "прилетіли" до кафе, коли там було багато відвідувачів. В результаті загинули 13 людей, і ще 60 отримали поранення.