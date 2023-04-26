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Обстрел журналистов под Херсоном: итальянский корреспондент рассказал детали

Фото: журналист газеты La Repubblica Коррадо Зунино (facebook.com/corrieredellasera)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 апреля, итальянский журналист Коррадо Зунино и его украинский гид Богдан Битык попали под обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

Сам журналист сказал, что получил

Напомним, сегодня мы сообщали, что российские войска обстреляли Антоновский мост возле Херсона.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таджани отреагировал на ранение Зунино. Однако заверил, что журналист чувствует себя хорошо, ему помогает посольство Италии в Украине.

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