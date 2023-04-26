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Обстріл журналістів під Херсоном: італійський кореспондент розповів деталі

Фото: журналіст газети La Repubblica Коррадо Зуніно (facebook.com/corrieredellasera)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 квітня, італійський журналіст Коррадо Зуніно та його український гід Богдан Бітик потрапили під російський обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Сам журналіст сказав, що отримав

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що російські війська обстріляли Антонівський міст біля Херсона.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таджані відреагував на поранення Зуніно. Проте запевнив, що журналіст почувається добре, йому допомагає посольство Італії в Україні.

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Війна Росії проти УкраїниІталія