Обстріл журналістів під Херсоном: італійський кореспондент розповів деталі

Сам журналіст сказав, що отримав

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що російські війська обстріляли Антонівський міст біля Херсона.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таджані відреагував на поранення Зуніно. Проте запевнив, що журналіст почувається добре, йому допомагає посольство Італії в Україні.

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