Обстрел Запорожской области: количество раненых увеличилось, разрушено предприятие

В субботу, 8 апреля, российские военные обстреляли Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. В результате вражеских атак пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Запорожской областной прокуратуры.
"Около 10:30 военнослужащие РФ нанесли удар авиационными бомбами по городам Орехов и Гуляйполе Запорожской области. Ранены двое мужчин в возрасте 56 и 67 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки и частные жилые дома, в которых ударной волной выбило окна.
"Частно разрушены помещения предприятия, а также прилегающая территория", - добавили в прокуратуре.
Напомним, что российские оккупанты утром прибегли к обстрелу гражданского сектора в Орехове и Гуляйполе Запорожской области.
РБК-Украина писало о том, что в Херсоне утром раздались взрывы, несмотря на то, что воздушная тревога не объявлялась.
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