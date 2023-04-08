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Обстрел Запорожской области: количество раненых увеличилось, разрушено предприятие

Фото: Обстрел Запорожской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 8 апреля, российские военные обстреляли Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. В результате вражеских атак пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Запорожской областной прокуратуры.

"Около 10:30 военнослужащие РФ нанесли удар авиационными бомбами по городам Орехов и Гуляйполе Запорожской области. Ранены двое мужчин в возрасте 56 и 67 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки и частные жилые дома, в которых ударной волной выбило окна.

"Частно разрушены помещения предприятия, а также прилегающая территория", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что российские оккупанты утром прибегли к обстрелу гражданского сектора в Орехове и Гуляйполе Запорожской области.

РБК-Украина писало о том, что в Херсоне утром раздались взрывы, несмотря на то, что воздушная тревога не объявлялась.

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