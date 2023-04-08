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Обстріл Запорізької області: кількість поранених збільшилась, зруйноване підприємство

Фото: Обстріл Запорізької області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 8 квітня, російські військові обстріляли Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області. Внаслідок ворожих атак постраждало дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Запорізької обласної прокуратури.

"Близько 10:30 військовослужбовці РФ здійснили удар авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе Запорізької області. Поранено двох чоловіків віком 56 та 67 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджено господарські споруди та приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна.

"Частково зруйновано приміщення підприємства, а також прилегла територія", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, що російські окупанти зранку вдались до обстрілу цивільного сектору в Оріхові та Гуляйполі Запорізької області.

РБК-Україна писало про те, що в Херсоні зранку пролунали вибухи попри те, що повітряна тривога не оголошувалась.

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