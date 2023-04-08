Обстріл Запорізької області: кількість поранених збільшилась, зруйноване підприємство

У суботу, 8 квітня, російські військові обстріляли Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області. Внаслідок ворожих атак постраждало дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Запорізької обласної прокуратури.
"Близько 10:30 військовослужбовці РФ здійснили удар авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе Запорізької області. Поранено двох чоловіків віком 56 та 67 років", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджено господарські споруди та приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна.
"Частково зруйновано приміщення підприємства, а також прилегла територія", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, що російські окупанти зранку вдались до обстрілу цивільного сектору в Оріхові та Гуляйполі Запорізької області.
РБК-Україна писало про те, що в Херсоні зранку пролунали вибухи попри те, що повітряна тривога не оголошувалась.
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