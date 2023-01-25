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Оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье: есть пострадавшая

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Запорожье, Среда 25 января 2023 17:19
Оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье: есть пострадавшая Фото: оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье (t.me/kurtievofficial)
Автор: Иван Носальский

Российские военные сегодня, 25 января, днем обстреляли Запорожье. Они ударили по жилому дому, в результате чего есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram.

По его словам, из-за атаки один частный дом разрушен. Под завалами, по предварительной информации, сейчас находится одна женщина. При этом повреждены соседние дома.

Фото: последствия удара россиян (t.me/kurtievofficial)

Куртев отметил, что на месте удара уже работают все соответствующие службы.

Напомним, сегодня примерно в 16:30 в Запорожье раздались взрывы. При этом воздушную тревогу в Запорожской области не объявляли.

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