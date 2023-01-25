Оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье: есть пострадавшая
Российские военные сегодня, 25 января, днем обстреляли Запорожье. Они ударили по жилому дому, в результате чего есть пострадавшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram.
По его словам, из-за атаки один частный дом разрушен. Под завалами, по предварительной информации, сейчас находится одна женщина. При этом повреждены соседние дома.
Фото: последствия удара россиян (t.me/kurtievofficial)
Куртев отметил, что на месте удара уже работают все соответствующие службы.
Напомним, сегодня примерно в 16:30 в Запорожье раздались взрывы. При этом воздушную тревогу в Запорожской области не объявляли.
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