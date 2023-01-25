Оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье: есть пострадавшая

Российские военные сегодня, 25 января, днем обстреляли Запорожье. Они ударили по жилому дому, в результате чего есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram .

По его словам, из-за атаки один частный дом разрушен. Под завалами, по предварительной информации, сейчас находится одна женщина. При этом повреждены соседние дома.

Фото: последствия удара россиян (t.me/kurtievofficial)

Куртев отметил, что на месте удара уже работают все соответствующие службы.