Обстрел Запорожья. Россия ударила по гостинице, где работал детский лагерь

В гостинице Reikartz в Запорожье, которую вчера обстреляла Россия, работал детский лагерь. Он закрылся за час до циничной атаки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Twitter.

Лагерь принимал детей от 6 до 13 лет. Он работал ежедневно до 18:00. Российские оккупанты ударили по гостинице в 19:00 спустя час после закрытия.

"Лишь чудо вовремя спасло детей сегодня от российских убийц", - говорят в Минобороны.

Обстрел Запорожья

Напомним, вчера, 10 августа, российские оккупанты атаковали Запорожье баллистической ракетой "Искандер". Российская ракета ударила по гостинице в центре города.

В ООН сообщили, что их сотрудники часто останавливались в отеле Reikartz, работая в Запорожье. Его также посещала координатор ООН в Украине Дениз Браун.

В результате российской атаки погибла женщина. Еще 16 человек получили ранения из-за ракетного удара по Запорожью, среди них четверо детей.

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