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В ООН отреагировали на обстрел Запорожья: в гостинице останавливались их работники

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Четверг 10 августа 2023 23:49
В ООН отреагировали на обстрел Запорожья: в гостинице останавливались их работники Фото: гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун (ukraine.un.org)
Автор: Антон Малиновский

В Организации объединенных наций отреагировали на российские обстрелы гостиницы "Рейкарц" в Запорожье и заявили, что их сотрудники часто использовали это помещение для поддержки пострадавших в результате войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гуманитарной координаторки ООН в Украине Дениз Браун.

Она заявила, что была ошеломлена известием об обстреле гостиницы и добавила, что "это абсолютно недопустимо".

"Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда посещала Запорожье. Моя команда использует его в качестве базы во время неоднократных поездок в город. Это была база ООН для работы по эвакуации гражданских жителей из комбината "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года", - заявила Браун.

Координатор добавила, что количество невыборочных ударов, из-за которых была повреждена гражданская инфраструктура, погибли и получили ранения мирные жители, достигло "невероятных объемов". Она также подчеркнула, что эти удары являются нарушением международного гуманитарного права.

"Во имя человечности я призываю Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства согласно международному гуманитарному праву и немедленно прекратить неизбирательные удары по Украине", - подчеркнула Браун.

Обстрел Запорожья 10 августа

Напомним, сегодня, 10 августа, вечером россияне выпустили ракету Искандер по гостинице "Рейкарц" в Запорожье.

На месте работают спасательные службы, согласно последней информации, пострадали 16 человек, из которых четверо - дети. Секретарь горсовета Анатолий Куртев заявил, что среди раненых есть трехлетняя девочка и 14-летний мальчик.

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